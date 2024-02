1. Preis für Lindauer Schüler

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ fand am Samstag, 27. Januar, in der Sing- und Musikschule Kempten statt. Insgesamt nahmen 55 Musiktalente im Alter von fünf bis 19 Jahren an dem Wettbewerb teil. Sie kamen aus den Städten Kempten und Kaufbeuren sowie den Lankreisen Lindau, Ober- und Ostallgäu. Das teilt die Musikschule Kempten in einer Pressemitteilung mit.

Kilian Ananta Wijaya aus Lindau, ein Schüler von Elena Hager, erhielt den 1. Preis in der Kategorie Gitarre Solo in der Wertungsklasse Ib.