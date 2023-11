Eine frostige Nacht liegt hinter uns und es bleibt weiterhin kalt - wie die Wetterwarte Süd berichtet, zwischen minus 7 und minus 1 Grad Celsius, Höchstwerte 1 bis plus 5 Grad Celsius.

Vorsicht im Straßenverkehr: Niederschlag, Schnee und Glätte im Ländle

Aus dem Südschwarzwald und der Schweiz kommen Niederschläge zu uns in die Region, auf der Ostalb sogar bis in den Nachmittag hinein. Auch von Schnee bleibt der Südwesten - in unterschiedlicher Stärke und Ergiebigkeit - dem Bericht der Wetterwarte Süd zufolge nicht verschont.

Glätte durch gefrierenden Regen am Bodensee

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ist im Süden gefrierender Regen möglich. Insbesondere im Bodenseekreis sollte man auf den Straßen vorsichtig sein – es wird glatt. Winterreifen sind also das Must-have des Tages für alle Autofahrer und auch auf den Gehwegen sollte man achtsam sein.