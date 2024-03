Zwei verdiente Musikkameraden zu Ehrenmitgliedern ernannt

Vergangenen Freitag, 8. März, fand die Generalversammlung des Musikverein im Sportlerheim in Immenstaad statt. Mit dem Lockmarsch zum Eröffnungsstück „Schwarzwälder Buben“ wurde der Abend offiziell angetrommelt.

Erster Vorstand und Versammlungsleiter Lukas Frank begrüßte im Anschluss Musikanten, Ehrenmitglieder und verschiedene befreundete Ehrengäste. Nach dem gemeinsamen Abendessen durften die Anwesenden den Berichten von Schriftführer, Kassier, Kassenprüfer, Jugendleiter und Dirigenten lauschen. Bezirksvorsitzender Roland Haug führte in diesem Jahr die Ehrungen durch: für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurde Felix Gomeringer geehrt. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit durften Maximilian Bauer, Felix Berger und Annkathrin Moll sich gratulieren lassen. Für 30 Jahre in den Diensten des Musikvereins erhielt Sonja Weißhaupt die Ehrennadel in Gold. Ein besonderes Highlight war daneben die Ernennung unserer beiden langjährigen Kameraden Andreas Haug und Karl Sauter zu Ehrenmitgliedern im Musikverein Immenstaad. In diesem Jahr wurde außerdem die gesamte Vorstandschaft gewählt. Der Musikverein bedankt sich herzlich bei Mona Hofstetter, die nach 7 Jahren ihr Amt als 2. Vorstand niederlegt, und begrüßt Heike Rönsch als deren Nachfolgerin.

Nach Grußworten von unseren Ehrengästen Bürgermeister Johannes Henne, Ortsvorsteher Martin Frank, dem Vorsitzenden des Männergesangsvereins Klaus-Dieter Reinke und Narrenvater I Marco Dikreuter beschloss Lukas Frank den offiziellen Teil der Versammlung mit einem großen Dankeschön an alle Gäste, die Mitglieder des Musikvereins und vor allem an das gesamte Vorstandsteam für die super Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.