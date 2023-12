Zwei Siege in Unterwasserrugby-Landesliga

Der zweite Spieltag der Landesliga im Unterwasser-Rugby fand in Ulm statt. Die Spielgemeinschaft UWR Bodensee, mit Spielern des Tauch-Sport-Club Friedrichshafen und Spielern aus Konstanz, konnte an die ersten Erfolge anknüpfen.

Das Team UWR Bodensee hatte sich drei anstrengenden Gegnern des WSC Langenau, UWR Luxemburg und SSC Karlsruhe II zu stellen.Im ersten Spiel des Tages hatte das Team von UWR Bodensee schnell zueinander gefunden, kontrollierte den Ball in ihren Reihen und konnte einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Ausrichter des WSC Langenau erringen.

Die darauffolgende Partie gegen UWR Luxemburg erwies sich als eine harte Herausforderung. UWR Bodensee konnte seine Stärke nicht vollends zeigen und musste sich mit einer Niederlage von 0:4 geschlagen geben.

Nach bereits zwei anstrengenden Partien musste sich die Spielgemeinschaft vom Bodensee der zweiten Mannschaft des SSC Karlsruhe stellen. Auch der Gegner war bereits von ihren beiden vorherigen Spielen erschöpft. Hier gelang der krönende Abschluss des Spieltages für UWR Bodensee. Durch konsistente Leistung konnte dieses Spiel mit einem Ergebnis von 9:2 für UWR Bodensee entschieden werden.

Mit dem zweiten Platz in der Tabelle ist UWR Bodensee sehr gut für den dritten und letzten Spieltag der Saison positioniert. Dieser findet am 3. März im Sportbad in Friedrichshafen statt. Hier erhofft sich das Team vom Bodensee einen Heimvorteil und ist optimistisch, die Saison erfolgreich abschließen zu können.

Mehr online auf www.tauch-sport-club-friedrichshafen.de/pages/uw-rugby.php