Zwei Mal volles Haus beim Kindermusical in St. Columban

Die Kinder der Chöre St. Columban, unter der fachkundigen Leitung von Marita Hasenmüller hatten Großes vor. Das Kindermusical „Tuishi pamoja“ wurde seit langem geprobt. Die Story des Musicals hat einen aktuellen Hintergrund, denn die Themen Vorurteile, Freundschaft und Toleranz begegnen uns tagtäglich. „Tuishi pamoja“ ist Swahili und bedeutet „Wir wollen gut zusammenleben“. Es gab viel zu erfahren. Machen (Zebra-)Streifen wirklich doof? Und stimmt es, dass man mit langhalsigen Tieren (Giraffen) sowieso nicht vernünftig reden kann?

Die Zuschauer erlebten in zwei Vorstellungen, bei denen fast 60 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren auf der Bühne standen, witzige und freche, aber auch tiefgründige Szenen, die alle Anwesenden in Begeisterung versetzten. Eine liebevoll gestaltete Kulisse und aufwändig geschminkte Darsteller führten die Besucher in die Savanne Afrikas. Begleitet wurden die Chöre von einem wunderbar harmonierenden Instrumental Ensemble. Nach der Erkenntnis, dass es sich in einem friedlichen Miteinander besser leben lässt, als im Streit, wurden die Darsteller für eine mehr als gelungene Vorstellung und für monatelange Probenarbeit mit stürmischem Beifall belohnt.