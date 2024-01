Schreckmoment am Arlberg: Am späten Montagabend ging gegen 20 Uhr eine Lawine in Lech ab. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei die Straße L197 bei Lech in einem größeren Bereich verschüttet.

Kurze Zeit später gegen 21.10 Uhr kam es zu einem erneuten Lawinenabgang.

Die Straße wurde dadurch auf einer Länge von rund 20 Metern und einer Höhe von etwa zweieinhalb Metern von den Schneemassen verschüttet. Der Bauhof konnte die Straße nach einer ersten Sondierung wieder räumen.

Lawinenkommission rückt in aller Herrgottsfrühe an

Aufgrund der aktuellen Schnee- und Wetterlage wurde die Straße zwischen St. Christoph und Alpe Raus um 22.30 Uhr gesperrt. Sie war die ganze Nacht nicht passiertbar.

Wie der ORF berichtet, ist die Straße am Dienstag gegen 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Lawinenkommission hatte die Stelle besichtigt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Durch die Lawinenabgänge wurden keine Personen verletzt.