Zeppelin Universität bietet jetzt einen Podcast an

Ab sofort gibt es alle öffentlichen Vorlesungen an der Zeppelin Universität — seien es die Ringvorlesungen, Antrittsvorlesungen oder die Vorträge der BürgerUniversität — auch als Audiobeitrag in einem Podcast zu hören, mit dem Titel „ZU — Der Podcast der Zeppelin Universität“.

„Ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir nun auch sämtliche Artikel, die unsere Forschenden für das digitale Universitätsmagazin ZU|Daily schreiben, als Hörbeitrag im ZU–Podcast zur Verfügung stellen können“, sagt ZU–Pressesprecher Michael Scheyer. „Wer Wissenschaft am liebsten hört, hat hier nun eine tolle Möglichkeit, sich politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich zu bilden.“

Möglich macht die ZU|Daily Integration eine Kooperation mit einem ehemaligen Studierenden der ZU: Wolf Weimer. Dieser stellte sein Start–up „Articly — Zeitung zum Hören“ in der VOX–Sendung „Höhle der Löwen“ vor und gewann prompt Carsten Maschmeyer als Investor. Weil Weimer der ZU nach wie vor verbunden ist, nahm er das Universitätsmagazin ZU|Daily in seinem Portfolio auf und stellt die Hörbeiträge der Universität zur Verfügung. Für die ZU und für Articly eine echte Win–Win–Situation.

Aber auch Talks werden Teil des neuen Podcast–Angebots sein. Zum Beispiel mit ehemaligen Studierenden wie Said D. Werner, der seinen Bachelor an der ZU absolvierte und aktuell seinen Master am renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology) macht. Ein Talk über den Atlantik hinweg? Der Podcast macht es möglich. Oder auch Gespräche mit Start–ups aus dem Gründerzentrum PioneerPort, mit Forschenden über deren Transferprojekte und mit Studierenden über deren erste Forschungsthemen sollen regelmäßig im ZU–Podcast zu hören sein. Alles, was an der ZU wichtig ist.

Natürlich völlig kostenlos auf allen Plattformen, wo es Podcasts zu abonnieren gibt. Einfach nach „Zeppelin Universität“ suchen, dann wird er gleich angezeigt: ZU — der Podcast der Zeppelin Universität.