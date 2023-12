Zentrum für angewandte Informatik verstärkt sich

Neu als Professor für Informationstechnik am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg ist Philipp Hasselbach: In der Lehre ist er an der Schnittstelle von Elektrotechnik und Informatik angesiedelt.

Philipp Hasselbach hat an der TU Darmstadt Elektrotechnik studiert und dort auch zum Thema Mobilfunk promoviert. Anschließend war er zwölf Jahre lang im Bereich Softwareentwicklung für verschiedene Unternehmen tätig, vom Start-up bis zum internationalen Konzern. Der Fokus seiner Tätigkeit lag auf der Entwicklung von Cloud- und SaaS-Lösungen im Bereich eFood, Logistik, eProcurement und IoT. Dabei hat er sowohl an der Digitalisierung traditioneller Branchen gearbeitet, als auch neue Geschäftsmodelle mit entwickelt.

Mit dem Wechsel an den Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg freut er sich, sein Wissen und seine Erfahrung in Software-Entwicklung und Informatik an die Studierenden weitergeben zu können. „Es ist mir wichtig, junge Leute für IT-Themen zu begeistern und Ihnen wertvolles Wissen mit auf den Weg geben zu können“, so Hasselbach.

Seine Vorlesungen liegen im Bereich der Grundlagen der Informatik sowie an der Schnittstelle von Informatik und Elektrotechnik. Für höhere Semester wird er Veranstaltungen zu Web- und Cloud-Technologien, Machine Learning, KI und Datenanalyse anbieten. Der 43-Jährige wird dabei an der DHBW Ravensburg nicht einem Studiengang zugeordnet sein, sondern über das neue Zentrum für angewandte Informatik (ZAI) in verschiedenen Studiengängen lehren.

Philipp Hasselbach ist seit dem 1. Oktober an der DHBW in Friedrichshafen. „Eine tolle Atmosphäre und ein tolles Umfeld, sowohl für die Lehre als auch für Forschungsprojekte“, findet er. Besonders gefällt ihm der gute Kontakt zur Industrie und die Vielfalt der Forschungszentren.