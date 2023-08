Zeltlager Mimmenhausen am Ellerazhofer Weiher

Abwechslungsreich zeigte sich in diesem Jahr besonders das Wetter, das mit Sonne, Regen, viel Wind und sogar Hagel alles im Programm hatte und dennoch der Stimmung und dem Spaß keinen Abbruch tun konnte. Die Teilnehmer zeigten sich sehr wetterrobust und ließen sich auch bei manchem Regen nicht davon abhalten, sich auf dem Fußball– oder Volleyplatz sportlich zu betätigen. Wie jedes Jahr wurden von den Mädchen und Jungen des Sportministeriums dabei viele Turniere durchgeführt. Von den Siegern des Sprungwettbewerbs vom Sprungbrett des eigenen Stegs am nahegelegenen Weiher bis hin zur Meistermannschaft des Fußballturniers — viele Medaillen wurden im traditionellen Karree überreicht.

Das ein oder andere Mal zwang das Wetter die Teilnehmer doch in die Zelte, aber auch hier war einiges geboten. Im Billardzelt konnten sich die Kinder nicht nur im Billard üben, sondern auch an zwei Kickertischen die Zeit vertreiben. Und das Großzelt wurde beim Karaoke Schauplatz vieler lustiger und mancher wirklich großartiger Gesangseinlagen und darüber hinaus an einem Abend auch als Kino genutzt.

An allen anderen Abenden konnte erfreulicherweise das Lagerfeuer stattfinden. Hier treffen sich alle zum gemeinsamen Tagesabschluss, singen zusammen, können etwas grillen oder lauschen einer Rübezahl–Geschichte. In dieser Runde fasste Lagerleiter Viktor Sorg auch dieses Jahr jeden Abend in gewohnt unterhaltsamer Weise für alle noch einmal die Erlebnisse des Tages zusammen. Die einzelnen Ereignisse waren hier jeden Tag Höhepunkte für sich: Bastelangebote wie Batiken, das Bauen von Insektenhotels und Leuchttürmen, das Flechten von Schlüsselanhängern und vieles mehr. Es gab Motto–Tage wie den Traumschiff–Tag oder den 80er–90er–Jahre–Tag inklusive Lagerdisco. Ein besonders lauter Applaus erklingt am Lagerfeuer aber immer, wenn der Dank an die Küche geht! Auch dieses Jahr haben die Köche Chris Partikel und Dieter Härle wieder alle Kinder mit ihrem Essen begeistert. Ob Asia–Nudeln, Burger oder Käsespätzle — bei jedem Gericht war die Schlange beim allgemeinen Nachfassen lang. Großen Anklang fand natürlich auch das Eis, das Dekan Peter Nikola bei seinem Besuch des Zeltlagers allen Kindern spendierte. Auch Bürgermeister Manfred Härle wurde begrüßt und sah manches Kind in einem Jubiläums–T-Shirt. Das Geschenk zum 60–Jährigen wurde sehr großzügig von der Gemeinde Salem unterstützt.