Zehntklässler für Landesfinale qualifiziert

Beim diesjährigen Schulwettbewerb des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) Friedrichshafen konnte sich Owen Francis-Henrichsen gegen knapp 300 Mitschüler der Klassen 7‐10 durchsetzen und qualifizierte sich so fürs Landesfinale.

Die Wettbewerbsrunde am KMG endete denkbar knapp ‐ die Plätze 1‐3 lagen nur zwei Punkte auseinander. Platz 2 und 3 mussten gar durch eine Stichfrage entschieden werden. Der zweitplatzierte Fabian Piehler und der drittplazierte Bastian Gottwald lieferten dem Sieger Owen Francis-Henrichsen einen denkbar spannenden Wettbewerb.

Beim anschließenden Landeswettbewerb musste sich Owen Francis-Henrichsen einer starken Konkurrenz um den diesjährigen Landessieger David Neuhüttler aus Lorch geschlagen geben und erreichte schließlich einen guten Rang im oberen Drittel.

Diercke WISSEN ist mir über 310.000 Teilnehmern Deutschlands größter Geographie-Wettbewerb und in jedem Jahr eine gefragte Veranstaltung für die Schulen in Deutschland und die deutschen Schulen im Ausland. „Der Wettbewerb kann von Jahr zu Jahr mehr geographiebegeisterte junge Menschen gewinnen, was uns besonders freut. Geographiewissen zu vermitteln und Geographie zu wissen sind grundlegende Verpflichtungen für Lehrende und Lernende. Wir wollen dies durch einen interessanten Wettbewerb mit unserem Partner, dem Westermann Verlag, in bewährter Weise weiterhin unterstützen!“, erläutert Karl Walter Hoffmann, 1. Vorsitzender des VDSG (Verband der Schulgeographen). Thomas Michel, Der Geschäftsführer des Westermann Verlages, freut sich über die große Resonanz zum Diercke WISSEN: „Der Wettbewerb ist für die teilnehmenden Schulen ein besonderes Ereignis und zeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichts für geographische Inhalte interessieren. Die Begeisterung für das Thema Geographie und das enorme Engagement der Schulen für unseren Wettbewerb macht Diercke WISSEN zu einem besonderen Höhepunkt im Schuljahr.“

Der diesjährige Wettbewerb am KMG wurde von Geographielehrer Markus Alle betreut und durchgeführt.