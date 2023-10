„Youth Sailing Award“ an Wassersportverein

Alljährlich zeichnet die Interboot und der Segelverband Baden-Württemberg Vereine mit dem „Youth Sailing Award“ der mit einer finanziellen Zuwendung verbunden ist, aus.

Der Titel wird an den Verein vergeben, in dem sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besonders wohl fühlen, regelmäßig ihre Freizeit verbringen und eine gute segelsportliche Ausbildung erhalten. Eine Ausrichtung in Hinblick auf breitensportliche Aktivitäten soll eher gegeben sein als auf regattasportliche Ergebnisse.

Die Jury, die sich aus den Mitgliedern des Landesjugendsegelausschusses sowie der Projektleitung der INTERBOOT Friedrichshafen zusammensetzt, wählte einen Verein aus den sechs Bewerbern aus. Die von den Jugendlichen gezeigte Präsentation beeindruckte vom gesamten Jahresablaufprogramm am meisten. wurden das Jugendtraining mit den Trainingsgruppen Opti als Kooperation mit der Grundschule Fischbach, 420er und Laser. Weiterhin mit Segelcamps, Jugendausfahrten, Starkwindtraining am Gardasee und sonstigen Freizeitaktivitäten für die verschiedenen Altersgruppen.

Die Jugendgruppe des Wassersportvereins FN-Fischbach erfüllt schon nach 2014 zum zweiten mal die Voraussetzung und erhielt den Preis auf der INTERBOOT Friedrichshafen im Rahmen der Seglerehrung verliehen.

Für die finanzielle Zuwendung hat die Jugend schon Pläne: Die Jugendyacht „Neptun“ soll verschönert, ein mobiler Basketballkorb angeschafft und ein Ausflug organisiert werden.