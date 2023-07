Wir verabschieden uns in die Sommerpause

Am Dienstag, 11.Juli, durften wir unser erstes Platzkonzert in diesem Jahr spielen. Bei strahlendem Sonnenschein, kühlen Getränken und bester Bewirtung lud der Ginsterweg zu sich nach Buch ein. Zum ersten Mal „auf dieser Seite des Dorfes“, wie es in der Moderation hieß, unterhielt die Musikkapelle Kehlen die Besucher mit feinster Blasmusik. Ein großes Dankeschön an das Team des Ginsterwegs, die dieses Platzkonzert möglich gemacht haben! Ebenfalls möchten wir den zahlreichen Zuhörern danken, die am Dienstag vorbeigeschaut haben.

Schlag auf Schlag ging es am Sonntag, 23. Juli, für die Musikantinnen und Musikanten weiter. Wir waren zu Gast auf dem Uferfest im schönen Wasserburg und durften direkt am See und bei bestem Wetter den Gottesdienst musikalisch umrahmen und anschließend die Gäste des Frühschoppens unterhalten.

Das geplante zweite Platzkonzert am 25. Juli musste leider witterungsbedingt abgesagt werden. Wir verabschieden uns daher in die wohlverdiente Sommerpause und sehen uns am 20. August auf dem Bezirksmusikfest des Musikverein Meckenbeuren oder am 27. August auf dem Bahnhofsfest in Meckenbeuren wieder. Bis dahin — die Musikkapelle Kehlen!