Wir im SSV - Eisstockschützenverein Friedrichshafen dabei

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) hat 44 Mitgliedsvereine. Und einer davon ist der Eisstockschützenverein Friedrichshafen (ESV), der in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen feiert. Dieser Verein konnte über das Kursprogramm des SSV das Interesse an ihrem Sport steigern. Die 36 Mitglieder können regelmäßig in den Trainings Gäste begrüßen.

Über das Kursprogramm können Mitgliedsvereine Veranstaltungen anbieten, die dann vom SSV unterstützt werden. Es zeigt sich immer wieder, dass Vereine dadurch mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen und das Interesse an der jeweiligen Sportart gesteigert wird. Die neuen Kurse beginnen im Februar 2024.

Und dabei ist wieder der ESV. Dietmar Bucher, Chef der Häfler Eisstockschützen, zu seinem Sport: „Das Stockschießen ist ein uralter Volkssport, gespielt als Freizeitvergnügen und zur Gesellschaft oder heute als Wettkampfsport. Der Stocksport eignet sich für alle Altersgruppen, vom jugendlichen Spieler bis hin zum hohen Alter. Geeignet für Familien, Freunde und Gruppen, die Spaß an der Ausübung von Freizeitsport an der frischen Luft haben und für Interessierte, die diesen Sport unter Wettkampfbedingungen ausüben möchten.“

Er weist darauf hin, dass der ESV in der 2. Bundesliga Südwest startet und wieder gerne in die 1. Bundesliga aufsteigen möchte. Trainiert wird im Riedlewald mittwochs von 17 bis 19 Uhr, samstags ab 14.30 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Dietmar Bucher macht Werbung für seinen Sport: „Wir sind ein Klasse Team, trainieren draußen in der freien Natur und verstehen uns alle ganz hervorragend. Der Sport wird ernst genommen, die Geselligkeit kommt aber trotzdem nicht zu kurz. Jeder ist bei uns willkommen und wir freuen uns über Jeden, der bei uns mal unverbindlich hineinschauen möchte.“

Und genau das können Vertreter vom SSV bestätigen. Einige vom Vorstand und aus der Geschäftsstelle waren zu einem Übungsabend im Riedlewald. Nach einer fachkundigen Einführung konnten die Neulinge unter Anleitung des ESV-Chefs das Eisstockschießen üben. Schon nach kurzer Zeit waren Fortschritte erkennbar, es machte Spaß. Auch an dieser Stelle nochmals Danke für die gute Zeit!