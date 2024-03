Wintersaison erfolgreich beendet

Glückliche Kinder, stolze Eltern und zufriedene Skilehrer. Der Skikurs 2024 war ein voller Erfolg. Bei bestem Winterwetter an beiden Kurswochenenden im Januar kam jeder auf seine Kosten. Ob groß oder klein, Anfänger oder Fortgeschrittenen - mit großem Spaß und Freude konnten die Pisten im Skigebiet Balderschwang bezwungen werden. Beim abschließenden Stangenfahren zeigten die Kinder den Eltern ihr Können. Der komplett ausgebuchte Kurs endete traditionell mit einem gemeinsamen Singen der Skiclubhymne.

Den Abschluss der Wintersaison für den Skiclub bildete das Aktivwochenende im Allgäu auf dem Kornwestheimer Haus in Vorderburg/Rettenberg Mitte März. Trotz schlechter Wettervorhersage reisten vor allem die Kinder mit voller Vorfreunde auf die Hütte an. Für ausreichend Schnee war im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand über Nacht gesorgt. Leider aber mit zu hohen Temperaturen, was der einen oder dem anderen aufgrund der bremsenden Wirkung zu herausfordernden Manövern gezwungen hat. Von Regen, über Schneefall bis zu kurzem Sonnenschein war am ersten Tag alles zu erleben. Die Kinder waren trotzdem nicht zu bremsen. Nach dem gemeinsamen Abendessen klang der Tag gemütlich für die Erwachsenen aus. Die Kinder machten die Hütte treppauf und treppab bei Fangspielen unsicher.

Der Sonntag begrüßte die Gruppe mit Sonnenschein und blauem Himmel. Also schnell alles zusammengepackt und die Hütte geräumt - und ab auf die Piste. Nochmals bei ganz anderen Bedingungen wurde wiederum das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand angefahren. Bei etwas niedrigeren Temperaturen am Vormittag konnte die ein oder andere Schussfahrt mit hohem Tempo genossen werden. Mit unbändiger Energie fuhren die Kinder sämtliche Pisten im Kurzschwung, in der Formation oder in der Schusshocke ab. Natürlich durfte der kurze Ausflug ins Gelände und den Fun-Park nicht fehlen. Am Nachmittag machten sich die hohen Temperaturen bemerkbar. Der Schnee wurde ziemlich sulzig und es bildeten sich große Häufen. Trotzdem konnte Glücklich und ohne ernste Wehwechen ein super Wochenende beendet werden. Auf ein Wiedersehen auf der der Hütte vom 07. bis 09.02.2025.

Die weiteren Veranstaltungen des Skiclub7Schwaben, wie eine Kanutour am 08.06.24 auf der Schussen, sind der Presse und der Homepage www.skiclub7schwaben.de zu entnehmen.