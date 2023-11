Wiedersehen in Sarajevo

Zu einem Wiedersehen mit der Partnerstadt Sarajevo reisten Ende Oktober einige Mitglieder des Häfler Partnerschaftsvereins Pro Sarajevo. Aus Anlass der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft wurde einer Delegation der Stadt Friedrichshafen neben den Festlichkeiten ein interessantes Programm mit dem Treffen alter Freunde und dem Besuch bei den bereits von Friedrichshafen unterstützten Projekten ermöglicht, wie etwa das Gesundheitszentrum Omer Maslic, dessen Wiederaufbau und Betrieb von unserer Stadt bis heute maßgeblich gefördert wird.

Die Delegation unter Leitung von Bürgermeister Dieter Stauber war anschließend zu Gast im Haus Bjelave, einer kantonalen öffentlichen Einrichtung für Kinder ohne elterliche Fürsorge, wurde durch die ansprechenden Räumlichkeiten geführt und von der Leitung des Hauses über die konkreten Aufgaben und Schwierigkeiten informiert. Aus den Erlösen des letztjährigen Weihnachtsmarkts konnte Vorstand Zoran Arvaj der Leiterin des Hauses 1.000 Euro überreichen und damit die langjährige Verbundenheit des Vereins mit Bjelave zur Freude der Beteiligten wieder erneuern.

Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für finanzielle Unterstützung stieß der Verein über Vermittlung des Ersten Gymnasiums auf das Haus Pazaric, eine Einrichtung für die Betreuung geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in Sarajevo. Im Vorfeld der beeindruckenden Jubiläumsfeier im geschichtsträchtigen Alten Rathaus Vijecnica konnte auch hier Pro Sarajevo dem Direktor des Instituts aus privaten Spenden einen angemessenen Betrag überreichen, in der Hoffnung, dass sich damit ein weiterer nachhaltiger Kontakt mit der von großen Sorgen geplagten Bevölkerung von Sarajevo entwickeln möge.

Der Besuch in Sarajevo mit einer perfekten Betreuung durch die dortige Stadtverwaltung und einem sehr herzlichen Empfang durch die stellvertretende Bürgermeisterin Anja Margetic-Stakic lässt hoffen, dass neue Impulse nicht nur im Bereich der verschiedenen Schulen sondern auch in Sport und Kultur die Partnerschaft im anstehenden sechsten Jahrzehnt bereichern werden. Beim bevorstehenden Häfler Weihnachtsmarkt wird Pro Sarajevo am Wochenende vom 8. bis 10. Dezember in einem Stand durch den Verkauf von selbstgemachtem Weihnachtsgebäck, Marmeladen und weiteren Leckereien zugunsten der oben genannten Einrichtungen die Grundlage für die zukünftigen Kontakte legen.