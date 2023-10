Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen

Am 7. Oktober machten sich die Turnerinnen des TVK Doris Binzler, Isabelle Essink, Mirjam Gauger, Klara Geßler, Teresa Hauber, Julia Lindner, Celine Stauber und Mia Widmann auf den Weg nach Dunningen zusammen mit der Kampfrichterin Monika Völz.

In Dunningen sollte der erste Mannschaftswettkampf Kür nach einer längeren Pause in Form des Bezirksfinales starten.

Schon nach dem Blick auf die Riegeneinteilung war klar, dass es schwer wird sich in dem Feld durchzusetzen. Es galt das Beste zu geben und einfach wieder in das Wettkampfleben rein zu finden.

Pro Gerät durften fünf Turnerinnen starten. Die ersten Punkte wurden am Barren erzielt, an dem Doris Binzler die zweithöchste Tageswertung erhielt, gefolgt vom Zittergerät Balken. Dieser machte seinem Namen alle Ehre, lediglich Teresa Hauber und Celine Stauber bezwangen ihn. Nacht der Hälfte der Geräte lag der TV Kressbronn auf dem letzten Platz. Nach fünf sehr schönen und fehlerfreien Übungen am Boden verringerte das Team den Abstand. Am Sprung konnten noch einige Punkte gesammelt werden, so dass es am Ende für den 9. Platz reichte.

„Es war schön mal wieder einen Wettkampf zu turnen“ war das Résumé der Mannschaft.