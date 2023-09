Wieder ein voller Erfolg — Das SGA–Trainingslager

Wie jedes Jahr in der letzten Ferienwoche stand auch dieses Jahr wieder das traditionelle Jugendhandball–Trainingslager der SG Argental an. Knapp 60 Spielerinnen, von der E–Jugend bis zur A–Jugend, betreut von über zehn Trainern und Trainerinnen, waren am Start.

Vier, zum Teil fünf Tage lang wurde trainiert, um sich für den Saisonstart und das erste Heimspiel am 16. September vorzubereiten. Die ersten der sieben Trainingseinheiten starteten an jenem Mittwoch und Donnerstagabend sowohl in der Halle, im Foyer als auch im Freien. Angriff, Abwehr, Kondition, Koordination, Regelkunde und Kraftübungen standen ebenso wie Teambuilding auf der Liste der Trainingsthemen. Vor allem aber der Spaß am Handball stand im Vordergrund. Und der kam nicht zu kurz.

Freitag 13 Uhr ging es mit Vollgas weiter bis in den Abend. Endlich Duschen ... gegen 20 Uhr dann „Spätzle mit Soß“ und Salat zum Abendessen. Und dann war es soweit, der Höhepunkte für viele der Mädels: das Abendprogramm und die gemeinschaftliche Übernachtung in der Halle. Perfekt, um sich auch mannschaftsübergreifend näher kennenzulernen. Bei perfektem Wetter war die Nachtwanderung obligatorisch. Um 3 Uhr war es dann ruhig, spät genug, denn um 8 Uhr stand schon vor dem Frühstück für die meisten die erste Laufeinheit an.

9 Uhr Frühstück ... lecker ... und vielen DANK an die vielen Eltern für die Salat– und Frühstücksspenden! Für unsere E–Jugend, die jüngsten Teilnehmerinnen, endete nach den letzten Einheiten das Trainingslager um 12 Uhr.

Die D–, C– und B–Jugend hatten noch nicht genug und sich für das Turnier in Friedrichshafen angemeldet. Die D–Jugend erwischte das erste Spiel am Samstag und musste bereits um 7.30 Uhr nach FN aufbrechen. Von Müdigkeit aber keine Spur, erst der Gruppensieg und final einen fantastischen vierten Platz waren die Belohnung einer großartigen Teamleistung. Die B–Jugend machte es noch besser, sie musste sich nur im Halbfinale gegen Allensbach geschlagen geben und holte im kleinen Finale Bronze. Die C–Jugend spielte am Sonntag. Diese mussten mit stark dezimiertem Kader antreten. Hier war nichts zu holen.

Nach dem Turnier hieß es dann für alle: ab nach Hause und ausruhen. Ein rundum gelungenes Event.