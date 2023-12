„Wenn ein Stern aufgeht...“

Am 8. Dezember feierte der Katholische Frauenbund Tettnang im Gemeindezentrum St. Gallus seinen diesjährigen Adventsnachmittag. Zahlreiche Frauen waren der Einladung dazu gefolgt und machten sich gemeinsam auf den Weg in Richtung Weihnachten. Unter dem Symbol des Sterns, der auch in dunklen Zeiten Licht in unsere Welt bringt, gestaltete das Leitungsteam den besinnlichen Teil des Nachmittags. Geschichten, Fürbitten und Gebete, die zu diesem Thema passen, wurden vorgetragen und gemeinsam einige Adventslieder gesungen. Dazu erhielten alle Besucherinnen einen selbstgebastelten Stern von der Bastelgruppe des Frauenbunds.

Im Anschluss daran gab es Kaffee und leckeren Kuchen, der von Frauen aus dem Frauenbund selbst gebacken und gespendet wurde. So hatten die Besucherinnen noch die Gelegenheit zu Begegnungen und Gesprächen mit den anderen Frauen, was gerne wahrgenommen wurde.