Wenn die Kugeln kalt werden

Die Ligasaison ist zu Ende und der Winter steht vor der Tür. Die Turniere bei befreundeten Vereinen werden auch weniger. Was machen eigentlich Boulespieler über den Winter?? Naja trainieren, denn ab April geht es dann schon wieder los mit dem Ligabetrieb und unsere Erwartungen in der Kreisliga 2024 sind hoch.

Ende Oktober waren wir bei den Boulefreunden in Gottmadingen zu einem Boulelehrgang, veranstaltet vom Baden-Württembergischen Boule und Boccia Verband. Die Teilnehmer konnten ihre Fertigkeiten im Boule unter Beweis stellen und sich in einem Wettbewerb miteinander messen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Teilnehmer im Laufe des Tages verbesserten und mehr Selbstvertrauen in ihre Würfe gewannen. Es ist auch ermutigend zu sehen, wie dieses traditionelle französische Spiel in der Region so viel Begeisterung und Erfolg gefunden hat.

Unsere Trainingszeiten am Montag von 17 bis 19 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr bleiben bestehen. Montags allerdings geht es ab November in das Foyer der Festhalle. Keine Angst um den Hallenboden, die Stahlkugeln bleiben natürlich zuhause und wir spielen dann mit den für Sporthallen zugelassenen Indoor Kugeln. Freitags allerdings sind wir weiterhin im Freien und da wird es schon mal kalt. Solange es keinen Schnee hat oder es nicht regnet wird man uns freitags im Seepark finden.

Lust mitzumachen? Einfach zu den Trainingszeiten vorbeikommen. Kontakt: Manfred Hertner, [email protected]