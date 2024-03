Weltgebetstag der Frauen in der SE Argental

Der Weltgebetstag der Frauen am 1. Freitag im März stand unter dem Thema „Palästina … durch das Band des Friedens“. In der Seelsorgeeinheit Argental versammelten sich etwa 40 Frauen und ein Mann im Gemeindehaus Laimnau um diese Liturgie zu feiern. Frauen aus den Kirchengemeinden Laimnau und Hiltensweiler gestalteten den Gottesdienst und die Gruppe „Bloß mir“ aus Hiltensweiler trug zur musikalischen Umrahmung bei. Palästina besteht aus Ostjerusalem, Gazastreifen und Westjordanland, ein Land, in dem es schon längere Zeit kriegerische Auseinandersetzungen gibt. 30 % der Bevölkerung sind Juden, 1 Prozent Christen. Im Mittelpunkt des Friedensgebetes stand Psalm 85. Zentrale Wünsche sind: Güte, Treue, Gerechtigkeit und Frieden. Im Johannes-Evangelium hörten wir wie Jesus zur Nächstenliebe aufruft. Fürbitten, Vater unser und der Friedensgruß, bei dem wir eine Friedenstaube aus Papier weiterreichten, gehörten auch dazu. Mit unserer Kollekte werden ausgewählte Projekt in Israel und Palästina unterstützt. In der Liturgie hörten wir die Lebensgeschichten von drei Frauen. Eleonoras Großvater hatte in Jerusalem eine Kirche gebaut. Ihre Eltern mussten bei Gründung Israels flüchten. Die Nachbarn versprachen die Schätze der Kirche bis zur Rückkehr aufzubewahren. Doch dazu kam es nicht, da die Eltern mittlerweile verstorben sind. Eleonora lebt als palästinensische Christin in Jerusalem und engagiert sich bei sozialen Projekten. Sie ist überzeugt, mit echter Liebe, Verständnis Freundlichkeit, Demut und Geduld können wir gemeinsam stark sein. Lina erzählt von ihrer Tante, einer bekannten Journalistin. Sie wurde im Westjordanland getötet. Aus ihrer christlichen Überzeugung begegnete sie Menschen jeglichen Glaubens mit Liebe und sie war auf der Seite derer, denen Leid zugefügt wurde. Ihr war es ein Anliegen, dass die Besatzungsmacht mit der Bevölkerung menschlich umgeht. Die Großeltern von Sara flüchteten von Jafa nach Jordanien. Sara wurde Pastorin. Ihre Großeltern wollten ihr das Haus, wo sie früher gewohnt hatten zeigen, aber die neuen Bewohner ließen sie nicht rein. Die Großeltern hatten bei der Flucht, wie andere Landsleute auch, den Schlüssel mitgenommen in der Hoffnung auf eine Rückkehr. Nach dem Gottesdienst gab es ein Buffet aus landestypischen Speisen. Der Gottesdienst zum Weltgebetstag 2025 kommt von den Cookinseln.

