Am Donnerstagvormittag war ein 62-jähriger Mann im Skigebiet Damüls abseits der Piste unterwegs. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Mann dabei zu nahe an einer sogenannten Schneewechte, also einer großen Schneeverwehung, vorbeigefahren sein. Der Schneeüberhang brach plötzlich unter ihm weg und er stürzte.

Der Wintersportler fiel rund 13 Meter über steiles, mit Schnee bedecktes Gelände in die Tiefe. In Folge prallte der Österreicher mit dem Kopf gegen eine Lawinenverbauung aus Stahl.

Skilehrer eilen sofort zur Hilfe

Skilehrer, die sich zufällig zum Unfallzeitpunkt in einem nahegelegenen Sessellift befanden, sahen das Unglück und fuhren sofort zu dem verunglückten Mann

Die Skilehrer begaben sich unverzüglich zu dem reglosen Mann, riefen die Bergrettung und begannen mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Nach der Bergung mit dem Rettungshubschrauber C8 wurde der 62-jährige Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.