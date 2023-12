Weihnachtsüberraschung in Polozk

Als vor einigen Tagen die „Bodensee-Weihnacht 2023“ in der Häfler Innenstadt eröffnet wurde, war auch der Freundeskreis Polozk traditionell mit seinem Stand vertreten und bot neben den sehr gefragten „Brötle“ allerlei Leckeres und Schönes feil. Für das reichhaltige Sortiment sorgten die Mitglieder des Freundeskreises.

Sie buken nicht weniger als 40 Kilo gemischtes Gebäck, strickten, nähten, kochten Marmelade und handwerkelten - damit möglichst viel Geld in die Kasse des Vereins kommt, das dann wiederum zu 100 Prozent in verschiedene und zum Teil langjährige Projekte in der belarussischen Partnerstadt fließt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Rund 1600 Euro wurden eingenommen, trotz widrigem Marktwetter.

Aktuell läuft auch die Weihnachtsspendenaktion des Freundeskreises Polozk an: „Altersarmut ist nicht nur ein Thema in Deutschland und sie ist noch immer ein Tabu. Wer betroffen ist, schämt sich oft dafür. Auch deshalb sieht man es den Menschen nicht unbedingt an. So wie im vergangenen Jahr möchten wir dafür sorgen, älteren und einsamen Frauen in Polozk eine kleine Weihnachtsüberraschung zu bereiten“, erklärt Elvira Müller, Vorsitzende des Freundeskreises.

Weil die Premiere dieser Art Weihnachtsüberraschung, für die in Polozk bewusst eingekauft wird, für Freude und Dankbarkeit sorgten, hat sich der Verein dafür entschieden, die Aktion zu wiederholen und den Weihnachts-Spendenaufruf 2023 erneut unter das Motto „Einsamen Menschen“ zu stellen“.

Wer diese Aktion unterstützen möchte, kann eine Spende auf eines der Konten des Freundeskreises Polozk e.V. (Sparkasse Bodensee, IBAN: DE19 6905 0001 0020 3568 87; Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, IBAN: DE31 6519 1500 0101 9220 00) überweisen. Wer den Spendenzweck „Einsame Menschen“ einträgt, kann sicher sein, dass das Geld genau dorthin fließt, wer keinen Spendenzweck angibt unterstützt mit seiner Spende alle anderen wichtigen Projekte in der Partnerstadt.

Mehr darüber und über den Freundeskreis Polozk und Partner finden sich auf der Website des Vereins unter www.freundeskreis-polok.de