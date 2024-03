Wechsel im Vorstand der Frauenselbsthilfe Krebs e.V.

Seit 2015 haben Marinette Schöniger und Anne Bunk die Gruppe der Frauenselbsthilfe Krebs e.V. in Tettnang-Meckenbeuren erfolgreich begleitet und die Leitung nach acht engagierten Jahren im Januar 2023 einem neuen Team übergeben. Neben informativen Gruppentreffen ist es eine wichtige Aufgabe an Krebs erkrankten Frauen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig zu vernetzen. Erfolgreich wurde in den vergangenen Jahren der Lauftreff Reden & Bewegen initiiert. Bewegung in der Natur, wie es ein Lauftreff bietet, ist für Krebspatientinnen während und nach der Behandlung ihrer Krebstherapie wesentlich. Es geht um körperliche Fitness, Entspannung in der Natur und nebenbei noch um Austausch und Unterstützung.

Seit 2023 finden wieder regelmäßige Gruppentreffen mit interessanten Themen zur Krankheitsbewältigung und zum gegenseitigen Austausch statt. Willkommen sind Frauen mit einer Krebsdiagnose, jeweils jeden ersten Montag im Monat, 19.30 Uhr, im Josefine Kramer Haus, in Tettnang.

Die Lauftreffs, mit einem einstündigen Rundweg, finden jeden Mittwoch im Tettnanger Wald, Treffpunkt 9:30 Uhr Schäferhof und jeden Donnerstag im Seewald, Treffpunkt 9.30 Uhr Wanderparkplatz Seewald, kurz vor dem Kreisel, statt. Interessierte können jederzeit teilnehmen und sich auch gerne für persönliche Fragen an Gerlinde Bullinger (erste Vorsitzende) wenden.

Mit im Team des neuen Vorstandes für die Frauenselbsthilfe Krebs e.V. Gruppe Meckenbeuren-Tettnang sind seit 2023 auch Corinna Sollbach, Andrea Schmidhuber, Michaela Pianet und Ursula Rid. Nach einem Übergangsjahr verabschieden sich Marinette Schöniger und Anne Bunk aus der Vorstandsarbeit und wünschen den Neuen weiterhin viel Erfolg bei ihrer wertvollen Aufgabe in der Frauenselbsthilfe Krebs e.V.

www.frauenselbsthilfe-bw.de