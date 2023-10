Was läuft beim Teuringer Bus´le?

Am Samstag, 7. Oktober, trafen sich die aktiven Mitglieder des Vereins zu einem gemütlichen Hock in der Grillhütte des Hotel Obstgarten in Bitzenhofen. Mit der Einladung zu diesem Treffen war ein Dank an die Vereinsmitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement verbunden. Es war ein gelungener Abend, bei dem sich die Teilnehmer in der heimeligen und gemütlichen Atmosphäre der Grillhütte wohl fühlten und angeregte Gespräche führten.

Am Tag danach trafen sich die Vereinsvorstände und Beiräte zu einem ganztägigen Workshop, um die Zusammenarbeit im Verein zu stärken. Dabei wurde über die Weiterentwicklung des Vereins beraten und die Terminplanung für 2024 besprochen. Die Teilnehmer waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieses Tages und bekundeten ihren Willen, auch im kommenden Jahr wieder so eine Veranstaltung durchzuführen.