In der voll besetzten Aula informierte Jonas Roleder, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Europäischen Parlaments, informativ und schülernah über das Thema „Was kann Europa für dich tun?“ Persönliche Erfahrungen hätten den Referenten schon in jungen Jahren auf den Sinn der Europäischen Union aufmerksam gemacht ‐ und gerne gebe er dies an junge Leute weiter, zumal am 9. Juni 2024 die Wahl des Europäischen Parlaments auf der Agenda stehe und in Deutschland junge Menschen ab 16 Jahre zur Wahl aufgerufen sind. Den Anwesenden wurden viele Möglichkeiten aufgezeigt, direkt von den Angeboten der EU zu profitieren: Beginnend bei Europe Direct, Discover EU und zum Beispiel die Plattform gemeinsamfuer.eu, über die junge Leute eingeladen sind, politische Ideen zu sammeln und sich Gehör zu verschaffen. „Schaut euch das Europäische Parlament in Straßburg mal direkt an oder besucht unser Informationsbüro in Berlin“, so Roleder. Auch die Geschichte der europäischen Einigungsbewegung, die Organe und die Gesetzgebung der EU und der vertiefte Blick auf die Arbeit des Europäischen Parlaments sprach die anwesenden Schülerinnen und Schüler aus dem Wirtschaftsgymnasium, dem Berufskolleg oder auch der kaufmännischen Berufsschule an. Beim abschließenden Kahoot-Quiz wurden unterschiedliche Aufgaben und Fragen gestellt und die Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaft Geschichte lieferten sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihren Schülern.

