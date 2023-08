Waldkindergarten verabschiedet zukünftige Schulkinder

Wie jedes Jahr vor den Sommerferien ist die Zeit gekommen, uns von unseren „Riesenkindern“, den zukünftigen Schulkindern, zu verabschieden. Am 3. August feierten wir alle gemeinsam Abschied. Die Riesenkinder wurden in der Runde mit Wünschen und Ehrungen bedacht und sind dann symbolisch zu dem Lied „Adler will fliegen…“ ausgeflogen, um bald ihren Weg Richtung Schule weiter zu gehen.

Eine unglaubliche Überraschung haben sich die Familien der Riesenkinder für die verbleibenden Kinder und das Kindergartenteam ausgedacht.

Der Bauwagen am Parkplatz Neuhäusle wurde in tagelanger Arbeit verschönert. Unter der Federführung von Mauricio Cuevas Gonzales, der als Tätowierer ein wahrhaft künstlerisches Händchen besitzt, wurde die ehemals dunkelgrüne Vorderseite in ein farbenfrohes Gemälde verwandelt. Die Kinder schmückten die entstandene Landschaft mit bunten Blumen, die aus ihren Handabdrücken entstanden sind.

Wir freuen uns sehr über dieses außergewöhnliche Abschiedsgeschenk und sagen Danke!

Allen Riesenkindern und ihren Familien wünschen wir einen guten Start in die Schule und schauen gerne auf unsere gemeinsame Zeit zurück, in der wir euch ein Stück eures Weges begleiten durften.