VR-Talentiade als Saisonabschluss und Höhepunkt

Vergangenen Samstag war die gemischte E-Jugend der JSG Bodensee das letzte Mal im Einsatz. Bei der VR-Talentiade für den älteren Jahrgang, wurden die 2013er Talente für den Bezirk gesichtet.

Die Handwuchshandballer der JSG Bodensee waren zu Gast im Allgäu, bei der TSG 1847 Leutkirch. Mit der TSG Ailingen und dem HCL Vogt wurde das Teilnehmerfeld komplettiert.

Die Mannschaft der JSG setzte sich mit Spielern aus Tettnang, Langenargen und Kressbronn zusammen. Eine erste Herausforderung, weil sich ein Teil der Kinder nicht kannten und noch nie zusammengespielt haben.

Pünktlich starteten die vier Teams, nach einem kurzen Aufwärmen, mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW-Übungskatalog.

Gegner des ersten Spiels war der HCL Vogt. Die beiden Trainer Georg Vögele und Bastian Nachbaur hatten die Kids sehr gut auf die Partie eingestellt. Von Beginn an zeigte der Handball-Nachwuchs eine konzentrierte Leistung, speziell in der Defensive. Aus einer offensiven Abwehr heraus kontrollierte die JSG die Partie, erzielte schöne Tore und baute kontinuierlich die Führung aus. Über die Spielstände 3:0 und 7:1 ging es mit 8:2 in die Halbzeit. Bis zum Ende konnten alle Spieler*innen eingesetzt werden und es gelang mit dem Endstand von 4:16 ein überzeugender Start-Ziel-Sieg.

Der zweite Gegner war dann der Gastgeber aus Leutkirch. Da sich die Mannschaft schnell gefunden hat, konnten fast alle Vorgaben der Trainer umgesetzt werden. Die See-Kinder dominierten von Beginn an auch die zweite Partie. In der vierten Minute kassierte die JSG in Halbzeit eins den einzigen Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Bis zur Pause wurde die Führung auf 8:1 ausgebaut. Nach Wiederanpfiff machten die Gäste da weiter, wo sie aufgehört hatten. Wie schon in der ersten Begegnung bekamen alle Spieler*innen Spielanteile und leisteten ihren Beitrag zum überzeugenden 4:14 Erfolg.

Dieser großartige Erfolg wurde lautstark mit Familienangehörigen und Fans gefeiert. Eine überragende Mannschaftsleistung, was auch den andere Trainern auffiel. Aus den vier Mannschaften stellt die JSG vier gesichtete Kinder (zwei Mädchen und zwei Jungs). Die Kinder vom See können mächtig stolz auf ihre gezeigte Leistung sein. Ein toller Abschluss einer ereignisreichen Saison.

Für die JSG spielten: Selina, Bente, Finja, Noah, Felix, Raphael, Jakob, Benedikt, Tim, Gabriel, Paul L. und Moritz.