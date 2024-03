Vorstandschaft des Musikvereins Jettenhausen wiedergewählt

Unter der Leitung von Dirigent Michael Mattes eröffnete der Musikverein Jettenhausen am 7. März im Gemeindehaus Guter Hirte musikalisch die 49. Generalversammlung.

In Anwesenheit der aktiven und fördernden Mitglieder blickte der Vorsitzende Florian Herkommer auf das vergangene Jubiläumsjahr 2023 zurück. Zu den Höhepunkten zählten der Saisonauftakt, das sehr gut besuchte Sommerfest sowie das Doppelkonzert im Graf-Zeppelin-Haus mit der Musikkapelle Schnetzenhausen. Im Fokus der diesjährigen Vereinsaktivitäten stehen die Mitglieder- sowie die Jugendwerbung, die durch besondere Aktivitäten forciert werden.

Nach dem Kassenbericht folgten die Neuwahlen der Vorstandschaft. Der amtierende Vorsitzende Michael Boch stellte sich erneut zur Wahl und wurde für die kommenden zwei Jahre im Amt bestätigt. Jutta Koch trat nach drei Jahren als Kassier nicht mehr zur Wahl an. Dieses Amt übernimmt Michael Kohler. Zudem wurden Stephanie Wendler als Schriftführerin, Melanie Großmann, Karin Lehmann und Hans-Peter Herkommer als passive Beisitzer sowie Alexander Ott, Sylvia Herold und Bernhard Nienaber als aktive Beisitzer für zwei weitere Jahre bestätigt.

Als aktiver Beisitzer scheidet Ernst Lehmann aus. Neu gewählt wurde Angelika Lehmann. Die Aufgaben der Kassenprüfer übernehmen Tobias Zahn sowie Nada Herkommer. Jugendleiterin wird Pia Rist. Im Anschluss nahm Eduard Hager als Vorsitzender des Bezirks 5 im Blasmusikverband Bodenseekreis die Ehrungen des Blasmusikverbandes vor, darunter die Förderer- und Ehrennadel in Bronze für 10-jährige Tätigkeit an Karin Lehmann und die Ehrennadel in Gold für 30-jährige aktive Tätigkeit an Michael Kohler. Zudem ging die Fördermedaille in Gold für 20-jährige Tätigkeit an Stephanie Wendler. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Peter Stiller, Manfred Groß, Erich Hanser, Dorlind Held und Franz Noll. Der Verein selbst ehrte Angelika Lehmann für 25 Jahre aktive Tätigkeit und Rainer Cilek für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft.