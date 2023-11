Vorschau 2024 Chor KressCendo Kressbronn

Nach den umjubelten Konzerten „Oper, Operette, Musical“ im Herbst diesen Jahres, haben beim Chor KressCendo bereits wieder die Proben begonnen. Für zwei Konzerte in der Katholischen Kirche Kressbronn am 26. und 27.Oktober 2024 steht „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms auf dem Plan, eines der größten Chorwerke der Musikgeschichte. Brahms hat die deutschen Texte selbst nach Worten der Heiligen Schrift zusammengestellt. Seine Trauermusik richtet sich an die Überlebenden zum Trost derer, die da Leid tragen. Das beeindruckende hochromantische Werk wird in einer Fassung mit Kammerorchester dem ensemble minifaktur realisiert. Versierte Projektsänger sind herzlich willkommen! Proben Dienstag 18:15 Uhr in der Aula der Nonnenbachschule Kressbronn.

