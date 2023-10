Von Wein, Handel und Floßen der historischen Stadt

Die Stadtführung startete am Mädchenbrunnen und führte zur Via Claudia Augusta, die von Altino bis zur Donau verlief und von Kaiser Claudius zur Anbindung seines Reichsgebietes erbaut wurde. Die Stadterhebung 1280 führte zum Mauerbau rund um das Kloster und den Schlossberg.

Wir erkundeten einen historischen Hinterhof, wo einst Nutztiere gehalten wurden, und erfuhren, dass Balkone nur in Richtung der Hinterhöfe erlaubt waren. Die Tour führte uns durch die Schrannengasse zum Feuerhaus, wo ein großer Brand im 15. Jahrhundert 120 von 240 Häusern zerstörte. Danach wurden Steinbauten vorgeschrieben. In der Brunnengasse bewunderten wir Fachwerkshäuser und eine alte Markthalle. Außerhalb der Altstadt besuchten wir den historischen Sebastiansfriedhof am Franziskanerkloster, welcher bereits über 500 Jahre alt ist. Auf diesem dürfen nur noch Verstorbene bestattet werden, die einen durchgängigen Besitz eines Grabes über all die Jahrhunderte nachweisen können.

Weiter ging es in den Innenhof des Klosters, wo heute noch acht Franziskaner leben. Wir folgten den Stadtführerinnen hinunter zum Lech, der einst die Grenze zwischen Schwaben und Bayern bildete und für den Handel genutzt wurde. In Füssen wurde Marmor, Kalkstein und Gips abgebaut und auf Floßen stromabwärts befördert. Um diese Floße nicht wieder zurück transportieren zu müssen, wurden diese anschließend als Holz verkauft. In Schongau mussten die Waren auf den Floßen „umgefloßt“ werden auf deren Floße, ausgenommen hiervon waren die Lebensmittel. Im 17 Jahrhundert passierten jährlich über 4.000 Flöße den Lech zwischen Füssen und Augsburg. Diese Art des Transportes von Waren und Gütern endete im 18. Jahrhundert.

Nach der Mittagspause erkundeten wir die St. Mang-Kirche mit beeindruckenden Gemälden und Drachen seitlich des Altars. Dann besichtigten wir das hohe Schloss mit Illusionsmalereien aus dem 15. Jahrhundert. Diese damals noch seltene und realistische Malerei begeisterte dort viele Menschen und stärkte den Tourismus wie auch das Machtverhältnis in der Region. Bereits im 16 Jahrhundert gab es über 30 Wirtshäuser. In der Staatsgalerie des Schlosses sahen wir Ölgemälde aus dem 15. Jahrhundert, die die Lebensgeschichte von St. Magnus erzählten. Wir besuchten die Gemächer des Bischofs wie auch den beeindruckenden Rittersaal mit seiner verzierten Decke aus aufwändigem Holzstuck.