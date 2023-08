Von Ebnit auf den Bocksberg

Kürzlich stand eine etwas schwierigere Bergtour an. Schon die Anfahrt nach Ebnit war ein Abenteuer. Über eine sehr schmale und sehr kurvenreiche Strecke gelangten wir von Dornbirn aus nach Ebnit. Vom Parkplatz an der Kirche ging’s durch den Hackwald mal rauf und wieder runter nach Schuttannen. Dort konnten wir uns noch kurz stärken bevor der anspruchsvolle Teil der Tour begann. Nach einem kurzen Stück Waldweg ging es steil nach oben. Ab jetzt waren auch zum Teil die Hände zur Unterstützung gefragt. Die Hinweise Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sind bei dieser Tour nicht umsonst angebracht. Zum Teil gab es Stahlseile aber die meiste Zeit suchte man sich besser Halt an Felsen und Wurzeln. Über den Fensterliwand–Steig klettert man mit einem kleinen Abstecher zum Fensterliwandkopf. Von dort aus ein Stück zurück weiter zum Verschnufer Bänkli, von wo man einen schönen Blick auf den Staufen hat. Das Ziel auf dem Gipfel der Bockbergs mit der Vesperpause hatten wir uns nach dieser Tour redlich verdient. Doch zuvor mussten wir noch über drei Leitern um an das Ziel zu gelangen. Nach der Rast ging es über die Bocksberg Alpe wieder nach Ebnit. Auf der Alpe konnten wir uns noch einen kühlen sehr leckeren Most genehmigen und der Alphirte lies uns noch von seinem guten Schnaps kosten. So gestärkt war der Rest der Wanderung kein Problem.

Diese Tour war zwar kilometermäßig nicht so lange, dafür aber wirklich anspruchsvoll und sicher nicht für jeden geeignet. Aber alle Teilnehmer waren stolz darauf diese Kletterpartie gemacht zu haben und werden sich sicher noch sehr lange daran erinnern. Und Gott sei Dank hatten wir die Tour verschoben, den bei schlechter Witterung wäre nicht daran zu denken so etwas zu machen.

