Volleyball macht Schule an der FAMS Langenargen

Relativ spät in diesem Schuljahr startete das Projekt „Volleyball macht Schule“, welches die Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen jedes Jahr an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen durchführt. In den letzten Jahren diente die Turn- und Festhalle geflüchteten Menschen als Unterkunft und Zuflucht. Grundschule, Kindergärten, VHS und Vereinen gelang es, sich mit Unterstützung der Gemeinde so abzustimmen, dass dennoch viele Angebote möglich waren. Seit Februar ist die Turn- und Festhalle aber wieder nutzbar und alle Akteure genießen die wieder neu gewonnenen Möglichkeiten.

So konnte Ende Februar auch das Projekt „Volleyball macht Schule“ für die Kinder der vierten Klassenstufe starten. Unter fachkundiger Anleitung von Simon Stegmann, Koordinator des Projektes beim VfB Friedrichshafen und Vincenz Sutterer, FSJler im Verein lernten die Kinder zu pritschen und zu baggern. Begleitet wurden sie auch von den Sportlehrkräften Nina Köppel, Kathrin Raisch und Michael Bucher. Schnell waren die Viertklasskinder in der Lage, die korrekte Technik anzuwenden, so dass bald auch Spiele und kleine Turniere möglich waren.

Ein besonderes Highlight für die Kinder war die Trainingseinheit mit Ben Simon Bonin. Der 21-jährige Volleyballprofi des VfB-Friedrichshafen trainierte an einem Vormittag gemeinsam mit den Kindern der FAMS. Es erfüllte sie ganz besonders mit Stolz gegen den Sportstar oder gemeinsam mit ihm in der Mannschaft Volleyball zu spielen.

In jedem Fall hatten die Kinder viel gelernt - vor allem aber haben sie mit großer Freude eine neue Sportart kennengelernt.