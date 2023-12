Volles Haus beim Musikverein Obereisenbach

Traditionell, am Samstag vor dem dritten Advent, luden die Obereisenbacher Musikantinnen und Musikanten zum Wunschkonzert ein. Schon vor dem Einlass um 19:00 Uhr bildete sich eine Schlange an Gästen, die sich bis zum Freibad zog. Pünktlich öffneten sich die Tore und die wartenden Gäste wurden im Warmen mit einem Gläschen Sekt begrüßt. Um 20 Uhr betraten die Obereisenbacher Musikerinnen und Musiker in großer Schar die Bühne. Dirigent Benedikt Harscher eröffnete mit seiner Kapelle das Konzert mit der rockigen „Fanfare for the Common Man“, bevor Vorstand Alfons Diemer die Gäste im neuen Kultur- und Kongresszentrum der Stadt Tettnang willkommen hies und das kulturelle Angebot der neuen „Stadthalle“ anpries. Mit der Filmmusik aus dem Klassiker „Zurück in die Zukunft“ hatten die Obereisenbacher ein anspruchsvolles Werk zu meistern, welches durch Rhythmik und Soloelementen, in verschiedensten Registern, eine anspruchsvolle Aufgabe wurde. Das Hornregister glänzte hier besonders heraus. Moderatorin Hannah Wagner preiste nun das Solowerk „Simons Song“ an und begrüßte ihre Moderationskollegin Giuliana Meßmer (Saxophon) und Max Bohner (Trompete) zu ihrem großen Auftritt am vorderen Bühnenrand. Beide meisterten ihre Solopassagen mit Bravour und wurden von der großen Musikkapelle mit einem vollen Klang unterstützt. Bevor es mit „Thor - The Dark World“ in das letzte Stück vor der Pause ging begrüßte das Vorstandsteam den Bezirksvorsitzenden des Bezirk 7 im Blasmusikverband Bodenseekreis (BMVBK), Manfred Ehrle, auf der Bühne. Humoristisch beschwingt rief er die Ehrungsträger zu sich nach vorne um die Ehrennadel des Blasmusikverbandes anzustecken. Die Vorstände verlasen dazu einen persönlichen Text zu jedem Einzelnen. Michael Joos und Peter Wiedmann wurden für 10-jährige Treue zum Verein geehrt. Gerhard Buffler für 30 Jahre. Er fährt seit 30 Jahren aus Scheidegg im Allgäu nach Obereisenbach in die Probe und zu Auftritten. 50 Jahre steht Elmar Stauber als Bassist auf der Bühne. Nach der Pause ging es beschwingt, traditionell in den zweiten Teil mit „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ und „Aufwind“ welche das Publikum begeisterten. „Lord of the Dance“ und „Coldplay in Symphony“ brachten die nötige Abwechslung und riefen zu 2 weiteren Zugaben auf (Weinkeller-Polka & der Marsch AllgäuLand). Dirigent und Musiker zeigten sich Zufrieden und dankten den Besuchern.

