Voller Einsatz für den SC Buchhorn

Für Menschen, die in ihren Vereinen eher im Hintergrund stehen, aber dennoch unentbehrlich sind, hatte sich der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) eine besondere Aktion ausgedacht: Diesen engagierten Sportlern wurde unter dem Motto „Herzensangelegenheiten“ ein besonderes Erlebnis bereitet. So konnten Vertreter vom SSV Tim Hofmann vom Ski-Club Buchhorn überraschen. Er saß in fröhlicher Runde und hatte keine Ahnung von dem, was auf ihn zukam. Er konnte sein großes Geschenkpaket auspacken und freute sich riesig.

Tim Hofmann kam bereits im Alter von vier Jahren zum SC Buchhorn. Bis heute ist er seinem Verein treu geblieben. Er engagiert sich im Jugendausschuss und übernahm 2014 den „goldenen Osterlager-Löffel“ als Chefkoch des beliebten und jährlich stattfindenden Kinder- und Jugendskilagers auf der Skihütte am Golm im Montafon. Neun Jahre lang bekochte er dann den hungrigen Nachwuchs, wenn dieser nach den Skikursen die Hütte stürmte.

Nach der Corona-Pause rief er das SC Buchhorn-Frühlingsfest ins Leben, bei dem bereits zum zweiten Mal die Mitglieder mit vielen Attraktionen so richtig begeistert werden konnten.

Tim ist auch immer zur Stelle, wenn man ihn braucht und ‐ vor allem ‐ bei Festen stets zur Stelle. Er kreiert die besten Cocktails und gestaltet viele bunte Plakate. Und zu später Stunde kapert er auch schon mal die Bühne samt Band und Mikrofon und schmettert deutsche Klassiker wie zum Beispiel Großvatter von STS.

Der SSV hatte das erfolgreiche Projekt Herzensangelegenheit auf ein Jahr angelegt. Tim Hofmann konnte in dieser Reihe als letzter geehrt werden. Insgesamt konnten viele engagierte Sportler aus den verschiedensten Vereinen die SSV-Überraschungskiste entgegennehmen. Alle waren begeistert und die Vereine hatten auch auf diesem Wege die Möglichkeit, ihren verdienten Ehrenamtlichen Danke zu sagen.