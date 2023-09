Voller Einsatz für den Handball

Für Menschen, ohne die es im Verein nicht geht, aber dennoch nicht im Vordergrund stehen, hatte sich der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) eine besondere Aktion ausgedacht: Diesen engagierten Sportlern wurde unter dem Motto „Herzensangelegenheiten“ ein besonderes Erlebnis bereitet. So konnten Vertreter vom SSV Gerlinde Scharf im Hotel und Restaurant Krone in Raderach überraschen. Sie saß dort in einer Runde mit ehemaligen Handballern und hatte keine Ahnung von dem, was auf sie zukam. In fröhlicher Runde konnte sie ihr großes Geschenkpaket auspacken und freute sich riesig.

Das VfB-Mitglied Gerlinde Scharf ist von 1974 bis heute Schriftführerin in der Abteilung Handball und für die Mitgliederverwaltung verantwortlich. Über dreißig Jahre, nämlich von 1990 bis 2021, war sie in der Geschäftsstelle tätig. Im Jahr 2008 übernahm sie einen der wichtigsten Posten: Sie wurde Kassiererin und ist dies bis heute auch noch. Von 2017 bis heute betreut sie die nicht mehr Aktiven und ehemalige Handballer. Seit über zwanzig Jahren organisiert Gerlinde Scharf Ausflüge und ist Mitorganisatorin aller Jubiläen. Das Ehrenmitglied sowohl im Hauptverein als auch in der Sparte Handball betreut das Archiv Handball seit ewigen Zeiten.

Hans-Jürgen Winghardt, VfB-Abteilungsleiter Handball, freut sich, dass die Geehrte immer noch aktiv dabei ist: „Es ist einfach Klasse, dass sich Gerlinde mit ihren fast achtzig Jahren weiterhin für uns einsetzt. Sie hat diese Ehrung wahrlich verdient. Herzlichen Glückwunsch.“

Der SSV gratuliert ganz herzlich und wünscht ihr weiterhin viel Freude und Gelingen bei ihrem Engagement.