Volkshochschule Bodensee bietet Kurs an

Als Gemeinschaftsprojekt von Volkshochschule und der Jägervereinigung entdeckten acht Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren den heimischen Wald und die dazu gehörende Jagd. Über die VHS–Bodenseekreis bietet Daniela Würtenberger regelmäßig verschiedene Projektthemen für Kinder an. Beim Thema „Lebensraum Wald“ durften die Kids den Wald mit allen Sinnen erleben und ihn auch „sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken“. So wurden verschiedene Laub– und Nadelbäume erforscht und spielerisch deren Früchte oder Rinde im Säckchen erfühlt und zugeordnet. Es wurden die Aufgaben und Funktion der Bäume für das Ökosystem besprochen und das Alter am liegenden Stamm bestimmt. Beim Untersuchen der „Waldschichten“ stellte man fest, wer oder was im Keller des Waldes — sprich in der Wurzelschicht — wohnt. Welche Lebewesen in der Moosschicht, der Krautschicht, der Strauchschicht oder bis hinauf ins Dachgeschoss des Waldes, der Baumschicht, ihr zuhause haben. Neben verschiedenen Spielen im Wald wurden auch essbare und giftige Pflanzen und Pilze begutachtet und die Tiere des Waldes bestaunt — zumindest diejenigen, die sich der Kinderschar zeigten. Dank der von den teilnehmenden Jägern ausgeliehenen Tier–Präparate konnten dann auch Fuchs, Reh und Marder bestaunt und gestreichelt werden.

Beim Abschluss an der Forsthütte „Marienheim“ besichtigten die interessierten Kinder das Handwerkszeug des Jägers. In der dunklen Forsthütte gab’s sogar einen Blick in eine Wärmebildkamera. Michaela Paus, Obfrau für Falknerei und zugleich Jugendbeauftragte der Jägervereinigung Tettnang, hatte Wissenswertes über die Greifvögel mit im Gepäck. An einem Wanderfalken und ihrem Wüstenbussard wurden anschaulich und ganz nah die Unterschiede bezüglich Körperbau, Jagdweise und Lebensraum der Vögel dargestellt. Die Langnauer Jäger Jürgen Weber und Florian Tauch gaben den Kindern noch Informationen zu Jagdhunden und deren Ausbildung. Der junge „Ungarischer Vorstehhund“ bot sich hierbei freiwillig als „Ausbildungs– und Streichelobjekt“ an. Zum Abschied überreichten die Jäger den Kindern das Diplom zum „kleinen grünen Abitur“.