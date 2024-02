Vizemeister vom RRMV Friedrichshafen

Am vergangenen Wochenende, am Sonntag, 25. Februar, fanden in Stockach die Baden- Württembergischen Meisterschaften im Kunstrad- und Einradfahren der Juniorinnen statt. In elf Kategorien konnten Junge Menschen unter Beweis stellen. In der Disziplin 4er Einradfahren der Juniorinnen starteten sechs Mannschaften.

Bereits auf der Kreismeisterschaft qualifizierten sich Lara Stett, Lena Käppler, Julia Eisele, Marina Keinath vom RRMV Friedrichshafen für die Baden- Württembergische Meisterschaft. Mit einer aufgestellten Punktzahl von 141,50 Punkten standen Sie auf Platz drei. Am Anfang lief noch alles sehr rund, doch leider kam es bei einer Übung zu zwei Stürzen, als sich zwei Pedale ineinander verkeilten. Daraufhin mussten die vier Mädchen ein paar Punkte Abzug in Kauf nehmen. Anschließend lief das Programm souverän weiter, sodass die Mannschaft am Ende eine Punktzahl von 116,71 auf der Anzeigetafel zu sehen bekamen. Zur Freude der Mädchen haben sie zusätzlich einen Platz gut gemacht und platzierten sich somit auf dem zweiten Platz . Dies bedeutet auch, dass sich die Mannschaft für das Deutsche Meisterschaft -Halbfinale in Mühlhausen- Ehingen am 16. März weiter qualifiziert hat. Trainerin Andrea Winter ist mehr als zufrieden und ist sehr stolz auf ihre Mädchen. Der gesamte RRMV Friedrichshafen gratuliert der 4er Einrad- Mannschaft der Juniorinnen zu der hervorragenden Leistung. So kann die Einrad-Saison weitergehen.