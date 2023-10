Virtuelle Jahreshauptversammlung von Namibiakids

Virtuelle Mitgliederversammlung „Namibiaikids“ am 20. Oktober. Die Versammlung kann aufgrund der Corona-Verordnung in dieser Form stattfinden. Es erging an alle Mitglieder eine Einladung und eine Erklärung, wie sie an dieser Versammlung auf diesem Weg teilnehmen können.

Termingerecht haben sich die Teilnehmer, auch aus dem Norden Deutschlands, eingefunden und es wurde die Tagesordnung abgearbeitet.

Die Berichte des ersten und zweiten Vorstands und des Kassenwartes gab es zu Beginn. Herr Fikentscher berichtete von seiner letztjährigen Reisen nach Namibia und den Besuchen in den drei Projekten in Rehoboth, Otjiwarongo und Swakkopmund. Als Höhepunkt können wir für letztes Jahr in Rehoboth verbuchen, dass der Brunnen auf dem Schulgelände gebohrt und in Gang gesetzt wurde. Damit können, inzwischen, zwei Gewächshäuser bewässert werden. Das Gewächshaus ist inzwischen so ein Erfolg, dass nicht nur das angebaute Gemüse für eigene Schulspeisung von täglich 200 Kindern verwendet wird, sondern es einen „Hofladen“ gibt und ein Zuviel verkauft wird. Das erwirtschaftete Geld fließt wieder in das Projekt. Die Schule wurde dafür mit einem zweiten Preis auf Landesebene ausgezeichnet.

Der Bericht der zweiten Vorsitzenden bezog sich auf die Praktikanten-Situation.

Aus dem Kassenbericht ging hervor, dass 98 Prozent der Spenden nach Namibia, da hier alle ehrenamtlich arbeiten. Der Großteil des Geldes kommt von externen Spendern, einigen Schulen, die uns mit Aktionen unterstützen.

Der Vorstand wurde entlastet und dann kam es zur Wahl des neuen ersten Vorsitzenden. Kassenwarts und Schriftführers. Die Amtsinhaber Bernhard Fikentscher, Julia Schratz und Ute Lebschi wurden wieder gewählt.