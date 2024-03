Vierter Platz für VfB bei Regionalmeisterschaft U14

Zur diesjährigen süddeutschen Meisterschaft fanden sich in Karlsruhe die jeweils drei besten Teams der Volleyballverbände aus Württemberg, Nord- und Südbaden ein.

Der VfB startete mit dem Südbadischen Meister aus Freiburg und der VSG Ettlingen/Rüppurr in einer Vorrundengruppe. Gegen Freiburg gelang den Häfler-Jungs ein guter Start in den ersten Satz, durch druckvolle Aufschläge erarbeiteten sie sich die Führung. Nach dem zwischenzeitlichen 15:5 kam jedoch auch Freiburg besser ins Spiel, kämpfte sich immer näher heran und übernahm gegen Ende des Satzes die Führung. Im zweiten Satz kam nun Freiburg besser ins Spiel. Die Häfler wehrten sich nach Kräften, die FT ließ sich die knappe Führung jedoch nicht mehr nehmen. Am Ende muss sich der VfB 0:2 geschlagen geben.

Gegen VSG Ettlingen/Rüpurr musste daher noch ein Sieg her, um das Weiterkommen zu sichern. Die Jungs starteten engagiert in das Spiel und konnten sich den ersten Satz sichern. Im zweiten Durchgang ließ dann die Konzentration nach, dies gestattete es den Ettlingern an die VfB-Führung heranzukommen. Letzten Endes ließen die Jungs dennoch nichts anbrennen und holten sich auch den zweiten Satz.

Danach ging es gegen Vorrundenersten und württembergischen Meister Rottenburg. Gegen den späteren Regionalmeister tat sich der VfB schwer, nach spannenden Satzbeginnen konnte Rottenburg gegen Ende der beiden Sätze jeweils die Oberhand behalten und besiegte die Häfler somit mit 0:2.

Nach diesem Dämpfer spielten die Jungs nun um die Plätze 4-6. Es ging gegen die BadenVolleys Karlsruhe und Unterkichberg. Im Spiel gegen Karlsruhe begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und boten den Zuschauern zwei spannende Sätze mit tollen Ballwechseln. Die Häfler wurden in beiden Sätzen für ihre Bemühungen belohnt und holten den Sieg mit 2:0. Danach folgte das vierte Spiel der Saison gegen den KSV Unterkirchberg, entsprechend gut kannten sich also schon beide Mannschaften. Trotz des langen Spieltags gaben beide Teams nochmal alles, trotzdem hatte der VfB jeweils die Nase vorn und gewinnt auch das letzte Spiel mit 2:0.

Somit endet diese U14-Saison für die Häfler auf dem 4. Rang bei der Regionalmeisterschaft. Auch wenn es mit der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft 2024 in Dachau nicht geklappt hat, so konnten alle Jungs wichtige Erfahrungen sammeln und können positiv auf die kommende Saison blicken.