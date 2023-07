Viel Spaß beim Segeln und feiern

Als die 30 Boote ausliefen wehte nur ein zartes Lüftchen von Süden. Dennoch wagte Wettfahrtleiterin Claudia Bucher das Feld entsprechend der Yardstickzahl starten zu lassen. Werner Winter auf seiner Laser Jolle segelte als erster los und alle schnelleren Boote die erst später starten durften begannen mit der Verfolgung. Mittlerweile frischte der Wind etwas auf, so dass im „Up and Down“-Kurs am Ende in der vorgegebenen Zeit fast zwei Runden gesegelt werden konnten.

Lange hielt sich Werner Winter mit seinem Laser tapfer an der Spitze des Feldes, doch auf der Zielgeraden gelang es der Crew Heidi Galle, Andreas Wolfram, Jutta von Mickusch–Sternberg auf „Chapu–Chapu“ doch noch an die Spitze zu segeln und endlich den begehrten Pokal zu holen. Dahinter folgte der 20 qm Jollenkreuzer „Tante Anna“ mit Dietrich Maag, Frank Böttcher und Uwe Huber, gefolgt von Jens Schneemann und Matthias Vogel auf dem 15 qm Jollenkreuzer „Red Line“ und dem oftmaligen Pokalgewinner–Team Kurt, Ewald und Marc Meister auf dem 20 qm Jollenkreuzer „Phönix“. Werner Winter konnte sich vor dem großen Feld immerhin noch auf Rang 5 retten.

Bei den Sonderwertungen holte sich „Chapu–Chapu“ noch den Yardstick 1 Pokal, Marco und Peggy Beisert waren das beste Yardstick 2 Team und Dietrich Maags Team erhielt den 20 qm Jollenkreuzer Pokal. Um den Ladies Cup bewarben sich zwei Teams, Ulrike Lachenmann, Monika Leber, Gudrun Schwenke auf der First 21,7 konnten sich hier behaupten und der Family–Cup ging wie schon des Öfteren an Familie Wildner, die auf ihrer First Class 8 „Baracoa“ gleich drei Generation an Bord hatte.

Etwas stürmischer ging es dann abends beim Sommerfest zu. Nach einem gemeinsamen Essen mit Gegrilltem und einem ausgiebigen, von den Mitgliedern gespendeten Salat– und Dessert Buffet strandete Neptun mit seinen Vasallen und mit viel Getöse am Steg. Es hatte sechs Boote zu taufen, deren Eigner von Neptun mit einem besonderen Spruch bedacht, eine Urkunde bekamen und kräftigen Schuss Wasser getauft wurden.

Mittlerweile hatte die Band „Lake Concept „ ihr Equipment aufgebaut und begeisterte bis spät in die Nacht mit ihrer Musik. Als große Überraschung trat zum ersten Mal die WVF Damengruppe „Die Skipperinnen“ auf, die zur Ukulele bekannte Seemannssongs, jedoch mit eigenen Texten, unter großem Beifall zum Vortrag brachte.

Es war einmal wieder eine gelungene Clubregatta mit Sommerfest.