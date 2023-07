Viel Spaß bei Zauberei und viel Musik

Wegen der unsicheren Wetterlage hatte man das Sommerfest vorsichtshalber nach innen verlegt, was jedoch weder dem Besucheransturm noch der Stimmung einen Abbruch tat. So durfte sich gleich zu Beginn jeder der 75 Besucher im vollen Gemeindesaal St. Jakobus an einem von Marianne Schwarz lecker vorbereiteten Begrüßungscocktail Pfirsich/Maracuja — Spritz erfrischen, was bei allen sehr gut ankam.

Beste Unterhaltung bot danach das Bodensee Akkordeonorchester „Fiorini“ mit gängigen Melodien, die auch des öfteren zum Mitsingen animierten und mit witzigen Sprüchen garniert wurden. So entwickelte sich ein unterhaltsamer Nachmittag bei Liedern, Kaffee und Kuchen und guten Gesprächen.

Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich auch der Auftritt von Zauberer „Haku und Rosi“, welcher die Gäste ein aufs andere Mal mit seinen Tricks verblüffte und in Staunen versetzte. Die Beiden stehen seit 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne und sind inzwischen traumhafte 57 Jahre verheiratet, einfach zauberhaft.

Dass auch für das körperliche Wohl bestens gesorgt war, dafür sorgte das Grillteam um Jan Schwarz und „Helfer Sigi“, welches die Gäste wieder auf das Allerbeste versorgte. Alles in allem ein absolut gelungener Nachmittag, den das Seniorenteam wieder trefflich vorbereitet hatte und welcher bei Akteuren wie Gästen in guter Erinnerung bleiben wird.

Gegen Ende bedankte sich Uschi Keller–Weishaupt noch bei Marianne Schwarz für den perfekten Küchenablauf, an Sigi und Jan Schwarz als Grillmeister, sowie beim gesamten Seniorenteam für die geleistete Arbeit.

Jetzt geht es für das Seniorenteam in die verdiente Sommerpause. Der nächste Seniorennachmittag steht dann am 14. September 2023 im Gemeindehaus St. Jacobus in Brochenzell an.