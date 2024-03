VfB U16 mit dritten Platz bei der Regionalmeisterschaft

Zwei Wochen nach dem Titelgewinn bei der Württembergischen Meisterschaft stand am Wochenende für die U16 des VfB Friedrichshafen die Süddeutsche Meisterschaft an.

Als einziges württembergisches Team mussten die Häfler im ersten Spiel gegen den Gruppenfavoriten aus Karlsruhe ran. Die Jungs gingen fokussiert ins Spiel und legten einen klasse Start hin. Schnell führte man mit 5:0 und konnte somit den Satz dominieren. Mit 25:18 holte sich das Team vom Bodensee die 1:0 Satzführung. Der zweite Satz war dann deutlich knapper, bis zum Satzende schenkten sich beide Teams nichts. Dennoch schaffte es der VfB auch den zweiten Satz mit 25:22 zu gewinnen.

Im zweiten Spiel ging es gegen den VC Offenburg. Auch hier gelang den Häflern ein super Start ins Spiel, danach verloren sie jedoch die Kontrolle über das Spiel. Somit verlor man den ersten Satz knapp mit 23:25. Einen Satz im Rückstand wuchs der Druck auf das junge Team. Die Häfler schafften es nicht mehr an ihre Topleistung zu kommen und gaben auch den zweiten Satz mit 18:25 an Offenburg ab. Dank der guten Leistung gegen Karlsruhe schaffte es der VfB dennoch in die nächste Runde zu kommen und um die Plätze 1-4 mitzuspielen.

Somit spielte man nun gegen die BaWü-Liga Sieger aus Freiburg. Wieder zeigten die Häfler ein tolles Spiel und konnten lange im ersten Satz die Führung halten. Trotzdem gelang es Freiburg nochmal ranzukommen und der Satz musste in der Verlängerung entschieden werden. Letztendlich musste sich der VfB dann aber mit 28:30 dem Favoriten geschlagen geben. Im zweiten Satz spielte Freiburg dann seine Überlegenheit aus. Lange konnten die Häfler-Jungs mithalten, am Ende reicht es jedoch nur für ein 20:25.

Im letzten Spiel des Tages ging es dann noch gegen die TG Schwenningen. Hier zeigte sich der VfB nochmals von seiner besten Seite und schaffte es beide Sätze deutlich zu gewinnen. Mit einem abschließenden 2:0 erringen die Häfler einen tollen dritten Platz in der eigenen Halle.

Auch wenn es damit nicht mit der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft geklappt hat, ist Trainer Simon Tischer zufrieden mit seiner Mannschaft. Mit vielen Spielern, die dem jüngeren Jahrgang angehören, schaffte es das Team sich über die Saison stetig zu entwickeln und zu verbessern. Somit wird der VfB in der kommenden Saison definitiv oben mit angreifen können.