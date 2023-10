VfB-Profis wechseln von Halle auf den Tennisplatz

Seit Mitte August ist der VfB Friedrichshafen in der Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison. Neben Trainingsalltag und Testspielen, stehen in dieser Zeit auch diverse Teamevents auf dem Programm. Nach den Erfahrungen auf dem SUP im Bodensee versuchten sich die Häfler Volleyballprofis auch in diesem Jahr im Tennissport und folgten der Einladung des Eisenbahnersportvereins (ESV) FN und dem VfB-Sponsor Thomas Welser.

Völlig ohne jeden Zweifel sortierte sich Jan Fornal in die erste der vier Tennisgruppen ein ‐ sozusagen zu den „Profis“. Nach ein paar geschlagenen Bällen korrigierten die drei Trainer des ESV dann aber Fornals Entscheidung und versetzten ihn zu den Anfängern. Der Pole hatte sich wohl ein wenig zu optimistisch eingeschätzt, konnte es aber kaum glauben. „Ich habe mir fast jedes Spiel von Novak Djokovic angeschaut“, lachte er. „Unfassbar, dass das nicht reicht.“

Natürlich versuchte Fornal seinen Teamkollegen nur einen Streich zu spielen. Um Spaß sollte es bei diesem Teamevent ja auch gehen. „Solche Events sind wichtig für die Spieler, damit sie sich auch außerhalb des Feldes verstehen“, weiß Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt und bedankte sich für die Einladung.