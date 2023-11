VfB-Leichtathletik vergibt 103 „Fitnessorden“

103 Sportabzeichen sind in diesem Jahr in der VfB-Leichtathletikabteilung erfolgreich abgelegt worden. Dazu waren die Sportabzeichenprüfer im VfB-Stadion, im See- und Freibad Fischbach, an der Rad- und an der Nordic-Walking-Strecke im Einsatz.

Bei einer kleinen Feierstunde im VfB-Restaurant gratulierten Thomas Kreißig und Hans Walker den sportlichen Gästen und überreichten die Urkunden.

Insgesamt erfüllten 68 Erwachsene und 35 Kinder und Jugendliche die Bedingungen, darunter 20 Bewerber bei Polizei, Feuerwehr und Zoll. Mehrere Familien legten ein Familiensportabzeichen ab.

Mit einer besonderen Leistung ließ Reimar Krauß aufhorchen: Er schaffte 130 Durchschläge beim Seilspringen und gab vor Ort eine kleine Kostprobe seiner Springkünste.

Zu Beginn der Veranstaltung blickte Silvia Siegl, Sportabzeichenreferentin im Sportkreis Bodensee, zurück und nach vorne. Seit 2013 haben 8026 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche das Sportabzeichen ein- oder mehrmals abgelegt. Insgesamt sind rund 50 Prüfer im Sportkreis aktiv. Im kommenden Jahr beteiligt sich der Sportkreis an der „Woche des Schwimmens“ in Kooperation mit dem Schwimmverein Friedrichshafen, der DLRG und dem Schulamt.