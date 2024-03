VfB Bambinis mit erstem Platz am ersten Spieltag

Für die Jüngsten des VfB ging es an diesem Wochenende nach Bad Waldsee. Ihr allererster Spieltag in der U11 bzw. Bambinirunde stand an. Mit vereinfachten Regeln können dort die Neueinsteiger ihr Können unter Beweis stellen.

Die zehn Häfler, die über das Projekt „Volleyball macht Schule“ zum VfB gekommen sind, waren zu Beginn etwas aufgeregt. Abgeklebte Felder, die vielen zuschauenden Eltern und natürlich die anderen Teams der Vereine TG Bad Waldsee, TV Bermatingen und SV Hauerz waren etwas ganz neues. Nach dem Aufwärmen und der Ansprache der Gastgeber legte sich diese Nervosität jedoch, denn nun wurde Volleyball gespielt. In Zweierteams musste einmal jeder gegen jeden antreten, nach circa acht Minuten wurde eine Spielrunde beendet. Nach jedem Abpfiff gab es für die Gewinner Stempel, sodass am Ende festgestellt werden konnte, welches Teams zum Tagessieger wird. Rund zwei Stunden spielten die dreizehn Teams gegeneinander und zeigten dabei schon viele tolle Ballwechsel und Spielzüge. Nachdem alle Partien gespielt waren, kam es zur Auswertung. Die jungen Häfler holten sich neben dem erstem und dritten Platz auch die Plätze fünf, acht und neun. Glückwunsch an die Jungs für diese tolle Leistung.

Neben dem U11-Spieltag ging auch die U13 und U15 Runde weiter. Krankheitsbedingt etwas geschwächt musste die U13 mit zwei Teams ebenfalls nach Bad Waldsee fahren, für die anderen drei Teams ging es nach Unterkirchberg. Von den insgesamt elf Spielen konnten die Häfler sechs gewinnen, zweimal musste man sich die Punkte teilen. Nach den beiden Vorrundenspieltagen kann der VfB in den drei Staffeln somit zwei erste und zwei zweite Plätze verbuchen.

Die U15 durfte derweil in Bad Wurzach ran. In den drei Spielen gegen die beiden Teams aus Bad Waldsee und dem Team aus Eschach hatte der VfB dreimal die Nase vorn und konnte die Spiele jeweils souverän mit 2:0 gewinnen. Damit holen sich die Häfler auch hier Platz eins in ihrer Vorrundenstaffel - mit sechs Siegen aus den sechs Spielen der beiden bisherigen Spieltage.

Weiter geht es für die drei Altersklassen nach der Osterpause, die U13 hat am 13.4 ihren dritten Spieltag, tags darauf spielt ebenfalls die U15. Auch die Bambinis dürfen an diesem Wochenende wieder spielen, am 15. April findet der erste Heimspieltag in der Ludwig-Dürr Sporthalle Friedrichshafen statt.