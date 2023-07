VfB Badminton — Bezirksmeisterschaften

Am Samstag, 15. Juli, fanden die Jugend–Bezirksmeisterschaften im Badminton in Mössingen statt. Hierbei konnte der VfB Friedrichshafen zahlreiche Erfolge verbuchen. In der Altersklasse U11 konnte sich Harshithram Saravanakumar souverän den 1. Platz sichern. Bei den Mädchen U15 erreichte Johanna Miegel einen sehr guten dritten Platz in einem starken Teilnehmerfeld. Im Jugendeinzel U17 konnte Moritz Apfelbacher seine gute Form unter Beweis stellen und erreichte den dritten Platz. Im Doppel an der Seite seines langjährigen Partners Anton Jahnel kamen beide Athleten sogar ganz oben aufs Podest (siehe Foto). Foto: Franko Miegel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.