Verleihung Plakette „Faire Gemeinde“

Am Sonntag, 22. Oktober, stand der Gottesdienst unter dem Thema „Kein Grad mehr“. Wir haben nur diesen einen Planeten und müssen alles tun, um die Schöpfung zu bewahren. Der Gottesdienst wurde durch Diakon Michael Hagelstein, Monika Jonat (beide Mitglieder im Nachhaltigkeitsausschuss des KGR) und Frank Jonat vom Weltladen Tettnang gestaltet. In seiner Predigt brachte Michael Hagelstein zum Ausdruck, dass jeder seinen Teil beitragen sollte, damit die Temperaturen nicht weiter steigen. Eine gesunde Abkühlung sei notwendig, sowohl beim Weltklima, als auch beim Gesprächsklima, damit wieder ein respektvoller Umgang miteinander möglich ist.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde der Kirchengemeinde St. Gallus die Plakette „Faire Gemeinde“ durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart, vertreten durch Wolf-Gero Reichert, überreicht. Auch die Kirchengemeinde St. Gallus hat sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemacht. Dazu gehören unter anderen die weitgehend klimaneutralen Pelletheizungen, Verwendung von Ökoputzmitteln, Einkauf von fair gehandelten Produkten, Verzicht auf Einweggeschirr et cetera. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir arbeiten daran, die Schöpfung zu bewahren.