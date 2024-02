Verleihung des Zonta - Sonderpreis

Am 23. Februar fand der 59. Regionalwettbewerb Südwürttemberg „Jugend forscht“ statt. Um insbesondere das Engagement junger Mädchen in Wissenschaft und Technik zu fördern, verleiht der Zonta Club Bodensee-Allgäu e.V. bereits seit zwölf Jahren anlässlich dieser Veranstaltung einen Sonderpreis.

In diesem Jahr ging der Preis an die beiden Teilnehmerinnen Zoe Trivun (14) und Annika Wistuba (14) aus Bad Saulgau. Im Rahmen ihres Projekts „Magnetische Mini Hoverboards - rollende Magnete in Aktion“ präsentierten Zoe und Annika ihre selbstgebauten Mini - Hoverboards und erläuterten die der Bewegung zu Grunde liegenden physikalischen Gesetze.

Damit überzeugten sie nicht nur den Zonta Club Bodensee-Allgäu e.V., sondern auch die Fachjury des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“, die Zoe und Annika für Ihre Leistung mit dem ersten Platz in der Sparte Physik auszeichneten.

Zonta ist ein internationaler Zusammenschluss von Frauen der verschiedensten Berufe in verantwortungsvollen Positionen. Sie verfolgen das Ziel, den Status der Frau in den Bereichen Recht, Gesundheit, Bildung, Politik und Wirtschaft zu verbessern.