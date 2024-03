Verkehrserziehung mit Zebra und Polizist

Die städtischen Kindergärten in Tettnang bekamen kürzlich Besuch von einem kleinen Zebra und einem Polizisten. An zwei Veranstaltungen im Oberhof- und Ramsbach- Kindergarten fand das verkehrspädagogische Theaterstück „Das kleine Zebra - die etwas andere Verkehrserziehung“ statt. Die UKBW vermittelt mit diesem Theaterstück Vorschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr und zeigt ihnen, wie sie sich auf dem Schulweg richtig verhalten. Im Stück hat sich das kleine Zebra verlaufen und findet den Weg zum Zirkus nicht mehr. Der Polizist bietet seine Hilfe an. Mit Unterstützung der Kinder, die aktiv in den Ablauf eingebunden werden, und des Polizisten lernt das Zebra im Laufe des Schauspiels auf spielerische Art das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Sofort korrigierten die Mädchen und Jungen das Zebra etwa, als es bei Rot über die Straße laufen wollte oder sich am Zebrastreifen oder auf dem Gehweg nicht richtig verhielt. Im Verlauf der Geschichte lernten die Kinder gemeinsam mit dem kleinen Zebra die Lieder „Links, rechts, links!“ und „Rote, grüne Ampelmännchen!“. Mit Unterstützung der Kinder und des Polizisten fand das kleine Zebra schließlich den Weg zurück zum Zirkus.

Am Ende des Stücks bekam jedes Kind ein Malbuch mit auf den Weg, um das Gelernte weiter zu vertiefen.

Bei den Kindern hinterließ der Besuch der beiden Schauspieler nachhaltige Eindrücke. Sie erzählten ihren Eltern begeistert, was sie mit dem kleinen Zebra und dem Polizisten erlebt hatten. Noch tagelang wurde auch im Kindergarten darüber gesprochen und die Aufgaben im Malbuch waren im Nu erledigt.