Vereinsmeisterschaft SV Ettenkirch

Am 14. Oktober war es wieder soweit, die Vereinsmeisterschaft fand beim SV Ettenkirch Abteilung Tischtennis statt.

Ab 10.00 Uhr wurden die Platten aufgebaut, Kaffee gekocht, und Spielpläne erstellt. Pünktlich um 11.00 Uhr wurde mit der Vorrunde der Einzel der Aktiven und zeitgleich der Jugend begonnen. Nach abgeschlossener Vorrunde legte man mit dem Mixed aus jeweils einem Aktiven und einem Jugendlichen los. Hier gab es durch die interessanten Paarungen sehr spannende Spiele zu sehen. Zwischendurch konnte man sich an der gut bestückten Kuchentheke etwas aussuchen oder ein belegtes Brötchen oder Pizzaschnecken an der Theke erwerben.

Frisch gestärkt ging es dann mit dem Mixed Finale weiter. Am Ende hatte die Paarung Florian Geißler mit Manuel Mayer die Nase vorn. Weiter ging es dann mit der KO Runde in den Einzeln weiter. Bei der Jugend landete Joel Witulski auf dem ersten Platz, gefolgt von Pascal Witulski der die silberne Medaille gewann. Auf dem dritten Platz beendete Lukas Bezler das Turnier. Bei den Herren siegte Daniel Do nach einem spannenden Finale gegen Thilo Stemmer.

Bevor die Endrunde der Aktiven-Doppel gespielt wurde stärkten sich alle am Grill und dem reichhaltigen Angebot an verschiedenen Salaten. Nun stand die Endrunde bei den Doppeln an. Verschwitzt aber sehr zufrieden waren am Ende Gottfried Allgaier und Bernd Schröder über ihren Sieg im Finale. Mit einem gemütlichen Zusammensitzen endete die diesjährige Vereinsmeisterschaft. Dank an alle fleißigen Helfer!